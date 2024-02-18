Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler

Kaynak: DHA
Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına girdiler
Osmaniye’de sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başkalarının yerine sahte kimlikle 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına giren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı açıklandı.

Düzenlenen operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 sahte kimlik kartı ve cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Olayda organizatör oldukları düşünülen Mazlum B. ve Muhittin B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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