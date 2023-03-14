14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e yeni iddianame

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e yeni iddianame

İstanbul Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:15
Takip Et

Sahte kimlikle Edirne'ye kaçarken yakalanmıştı. HDP’li Semra Güzel’e “sahte kimlik"ten iddianame

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e yeni iddianame
+
Aa
-

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Semra Güzel hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin dosyaları kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı.

İddianamede, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül 2022'de 16.45 sıralarında Silivri mevkisi TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ifade edildi.

Şüphelinin, güvenlik görevlilerine "Mehtap Dayan" isimli kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği, arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı dile belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, Güzel'in milletvekilliğinin 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. Birleşiminde alınan kararla düşürüldüğü anımsatılarak, "Suç eşyasının şüpheli Semra Güzel tarafından taşındığı ve olay tarihinde kolluk görevlilerine ibraz edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Olayın oluş şekli nazara alındığında ise şüpheli Semra Güzel'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanıyor

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Güzel, 2 Eylül 2022'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, TBMM dokunulmazlığı kaldırılan ve milletvekilliği düşürülen Güzel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava kapsamında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Taner Sağır istifa etti
2
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
7
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.