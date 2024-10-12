Sahte mehdi ve müridleri tutuklandı

Kaynak: İHA
Sahte mehdi ve müridleri tutuklandı

Çanakkale Bayramiç'te Külcüler köyünde kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirtilen Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi tutuklandı.

Bayramiç ilçesindeki Külcüler köyünde yaşayan yaklaşık 200 kişilik Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak gördükleri Mustafa Çabuk'la birlikte 18 ay önce kendilerini depremzede olarak tanıtarak, köyün yakınındaki Koç Termal ve Hilal Evleri'ni iki yıllığına kiraladılar.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul'da bir suç örgütü kuran Mustafa Çabuk'un, dini inançları istismar ederek müritlerinden gayrimenkul aldırıp kredi çekmelerini sağladığını tespit etti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürütülen operasyon kapsamında, 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle Çabuk ve ekibine yönelik baskın düzenlendi.

Aramalarda bir tabanca, 10 fişek, 275 bin TL nakit, 10 telefon, 3 bilgisayar kasası ve 3 laptop ele geçirildi. Mustafa Çabuk ve 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Çabuk ve 10 mürit, mahkeme tarafından tutuklandı.

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