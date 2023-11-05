Sahte mesajlarla Kılıçdaroğlu'na oy istendi

Gazeteci Altan Sancar, CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki seçimin ikinci turu öncesinde CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atılarak CHP’lilerden, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istendiğini yazdı. Özgür Çelik de mesajların sahte olduğunu açıkladı.

Sahte mesajlarla Kılıçdaroğlu'na oy istendi

Gazeteci Altan Sancar, ikinci tura kalan CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki seçime ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’lilere, CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atılarak Kılıçdaroğlu’na destek istendi. Çelik’in kurmayları mesajı yalanladı" ifadelerini kullandı.

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“ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA DİMDİK DURUYOR”

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise yaptığı paylaşımda, "İl başkanımız Özgür Çelik adına atılan sms GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR. CHP İstanbul İl Örgütü Genel Başkan Adayı ÖZGÜR ÖZEL’in yanında dimdik duruyor!" dedi.

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ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Özgür Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklama şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in delegelere attığı mesaj şu şekildedir: Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel başkan adayımız Özgür Özelin sonuna kadar arkasındayız."

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