Sahte rapor iddiası! İnan Kıraç’ın kızı evliliğin iptali için harekete geçti

87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ise babasının istismar edildiğini söyleyerek bu evliliğe karşı çıkmıştı.

EVLİLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuracağını söyleyen İpek Kıraç, harekete geçti. İpek Kıraç, babasının yaptığı evliliğin iptali için mahkemeye dava açtı.

SAHTE RAPOR İDDİASI

Dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirten İpek Kıraç, evlilik öncesi alınan raporun da düzmece olduğunu öne sürdü. Kıraç’ın hastaneye gidip gitmediğinin tespitinin yapılmasını, kamera görüntülerinin incelenmesini ve HTS kayıtlarının tespitini istedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü iş adamı İnan Kıraç ile Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te gizlice evlenmişti. Bu evlilik 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın dördüncü, 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın ise üçüncü evliliği olmuştu. Emine Alangoya, 52 yıl boyunca Koç Holding’in muhasebe müdürü olarak çalışmış.