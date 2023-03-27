Sahte vali okulları tatil etti. Musk'ın 'mavi tık'ı Şanlıurfa'da kriz çıkardı

Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra Twitter Blue ile 'ücretli mavi tık dağıtmaya başladı.

Musk’ın, Şanlıurfa Valiliği'nde krize sebep oldu. Sosyal medya dolandırıcılarından biri Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına sahte hesap açtı. Sahte vali okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu paylaşımın yayılmasının ardından Şanlıurfa Valiliği bu paylaşımı yalanladı.

Vali Ayhan'ın isim ve fotoğrafı kullanılarak açılan Twitter hesabından “İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu hafta gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.

“YASAL İŞLEM YAPILACAK”

Söz konusu paylaşımı Vali Salih Ayhan gerçek sosyal medya hesabından alıntıladı ve “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizde tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte bayanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” dedi.

Şanlıurfa Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da yalanlama paylaşımı yaptı.