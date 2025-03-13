Saint Maximin ile Mourinho arasındaki gerginlik tırmanıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kadrosuna alınmayan Saint Maximin ile Mourinho arasındaki gerilim sürüyor.

MOURINHO'YA CEVAP

Saint Maximin, Mourinho'nun açıklamaları sonrası güncel kilo durumunu paylaştı: "Yalanlar çiçek gibidir ama meyve vermez." diyen oyuncu hocasını eleştirdi.

"MAXIMIN ŞİİR KONUSUNDA ÇOK YETENEKLİ"

Mourinho Maximin hakkında "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." ifadelerini kullanmıştı.

İLK PAYLAŞIM MAXIMIM'DEN GELDİ

Rangers kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." demişti.