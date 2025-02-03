Saint-Maximin transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin, Napoli'nin transfer gündemindeydi. Bu transferin bitmesi beklenirken son gelişmeler bunun tam tersini söylüyor.

NAPOLİ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Allan Saint-Maximin transferinden vazgeçti. Kvicha Kvaratskhelia'yı PSG'ye gönderen kadrosuna Maximin'e katmak istiyordu.

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna "Büyük bir oyuncuyu (Kvaratskhelia) kaybettik, bunun farkındayız. Ocak ayı zor bir dönem, elimizden geleni yaptık. Saint-Maximin bizim oyuncumuz değil, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.