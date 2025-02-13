Sait Karafırtınalar destek istedi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, açıklamalarda bulundu.

Önlerinde önemli 2 maç olduğunu belirten Karafırtınalar, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Rakibimizi içeride yenmemiz gerekiyordu. Oyuncularımla hafta boyunca da bunu konuştuk ama ilk yarıyı heba ettik. İkinci yarıda 2 tane değişiklik yaptık, neticesinde biraz daha agresif oynamaya başladık. Hiçbir pozisyon olmadan penaltıdan yediğimiz bir golle, arkasından kırmızı kartla rakibi hem oyuna ortak ettik hem de maçı verdik. Bu sadece bu hafta için geçerli değil, geçen hafta da çok iyi oynadığımız bir deplasmanda 90+5’te yediğimiz bir penaltı yine sonucu belirledi.

"BU TAKIMIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Böyle bireysel hatalar olduğu zaman çok sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Takım mutlaka buradan bir şekilde toparlanacaktır. Çocukların ikinci yarıda gösterdiği çaba benim için fazlasıyla yeterli ama sonucu değiştirmedi. Hepsine teşekkür ediyorum. İki tane çok önemli maç var. Bu takımın çok acil desteğe ihtiyacı var. Her anlamda desteğe ihtiyacı var. Bunu da bu camiadan bekliyorum. Çocuklara yardım etmeleri gerekiyor. Önce Karagümrük maçı, sonra da oynayacağımız Kocaeli maçı zor maçlar. Buradan en az hasarla çıkıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.