Saka kuşu avlayan iki kişiye binlerce lira ceza kesildi

Yakalanması hatta kafeste bile beslenmesi yasak bir kuş olan Saka kuşunu avlayan 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Erdemli Şefliği binlerce lira ceza kesti. Karahıdırlı Mahallesi'nde yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, tuzak olarak kurulan kafese takılan 30 saka kuşu ele geçirdi.

Tuzağı kurduğu tespit edilen 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza kesildi.

GEREKLİ BAKIMLARI YAPILAN KUŞLAR, DOĞAYA SALINDI.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, saka kuşlarının ele geçirilerek salındığı çalışma kapsamında, bölgede gece bıldırcın avında kullanılmak üzere bazı kişiler tarafından ağaçlara ses cihazları kurulduğunu da tespit ettiklerini belirtti.