Şakanın sonu ölümle bitti: 11 yaşındaki öğrencinin acı sonu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şakanın sonu ölümle bitti: 11 yaşındaki öğrencinin acı sonu!

Adana'da yapılan şaka bu kez güldürmedi yasa boğdu. Arkadaşının şaka amaçlı itelediği 11 yaşındaki kız öğrenci servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, Adana Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakası öğrenci servis minibüsü çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.

BABA KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

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Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şakanın sonu ölümle bitti: 11 yaşındaki öğrencinin acı sonu!

Şakanın sonu ölümle bitti: 11 yaşındaki öğrencinin acı sonu!

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