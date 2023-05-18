Sakarya gaz sahasında İtalyan firma ile sözleşme

Sakarya doğal gaz sahasıyla ilgili İtalyan petrol ve doğal gaz altyapısı hizmeti sunan Saipem ile sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli açıklanmadı

Sakarya gaz sahasında İtalyan firma ile sözleşme

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapısı hizmeti sunan Saipem, Sakarya doğal gaz sahasının ikinci faz geliştirme işleri kapsamında TPAO’nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC ile sözleşme imzaladı.

Saipem’den yapılan yazılı açıklamada sözleşmenin bedeli belirtilmedi. Ancak Kuzey Denizi’nde başka bir işveren ile yapılacak proje ile birlikte 850 milyon dolar tutarında olacağı ifade edildi.

Saipem’in açıklamasına göre, 2024 yılı yazında başlayacak olan proje ise Karadeniz’de 2,200 metre derinlikte 175 km uzunlukta 16 inç çapında boru döşenmesi işini kapsıyor.

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