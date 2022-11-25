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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 08:41
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri inceleme Komisyonu Bildirim Formu

2 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdan Sureti

Doçentlik belgesi

Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesi

Bilimsel çalışma ve yayınlarım (PDF formatında)

Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri inceleme Komisyonu Bildirim Formu

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdan sureti

Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte)

Yabancı Dil Belgesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir.

* Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir). İlgili birimin yazı işlerine teslim edilmeyen, farklı bir birime veya yere ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

 

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