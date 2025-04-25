Sakarya'da çökme tehlikesi bulunan 4 katlı apartman boşaltıldı

Gece saatlerinde binadan gelen sesler üzerine yapılan incelemede, binanın kolonlarında riskli durum tespit edildi. Binada yaşayanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek yakınlarının evlerine ve belediyeye ait misafirhanelere yerleştirildi.

KOLONLARDAN GELEN SESLER PANİĞE NEDEN OLDU

Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi 825. Sokak’ta bulunan ve yaklaşık üç yıl önce inşa edilen dört katlı binada, yeni başlayan inşaat faaliyetleri sırasında sesler duyuldu. Temel kazısının sürdüğü sırada, sekiz dairenin bulunduğu binadan gelen çatırtı sesleri bina sakinlerinde korku yarattı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Serdivan Belediyesi, AFAD, itfaiye, polis ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bina çevresi boşaltıldı.

İLK İNCELEMEDE KAYMA VE ÇÖKME RİSKİ BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan ön incelemelerde, yan tarafta yapımı süren inşaatın istinat duvarının altında boşluklar olduğu ve bu durumun mevcut binada kayma ile çökme riskine neden olduğu belirtildi. Bina içinde oluşan çatlaklar sonrası elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesildi. Yaklaşık 45 kişinin yaşadığı binada tahliye işlemleri gece saatlerinde zabıta ekiplerinin anonsları eşliğinde gerçekleştirildi.

BÖLGE SAKİNLERİ SÜRECE TEPKİ GÖSTERDİ

Bina sakinlerinden İsmail Uzun, yaklaşık iki ay önce binanın önünde başlatılan temel kazısı sonrasında toprak kayması meydana geldiğini ve bu durumu yetkililere bir ay öncesinden bildirdiklerini belirtti. Uzun, binanın önünde oluşan boşlukla birlikte zeminde açılma olduğunu, yapılan incelemelerin ardından binaya girişin yasaklandığını aktardı. Kendisinin kalacak yeri bulunduğunu ancak bazı komşularının mağdur olduğunu ve belediyenin bu kişiler için konaklama imkânı sağladığını ifade etti.

Bir diğer bina sakini Sevinç Çamlıbel ise, müteahhitin bina önünde temel kazısı yapılmaması gerektiğini kendisine ilettiğini ancak buna rağmen çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Çamlıbel, binanın önündeki temelin çok yüzeysel olduğunu savunarak, bu duruma nasıl izin verildiğini sorguladı. Sakarya’nın bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Çamlıbel, konaklayacak yerlerinin olmadığını dile getirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Serdivan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mağdur olan vatandaşların geçici süreyle belediyeye ait misafirhanelerde ağırlanacağı bildirildi. Yetkililer, bölgede yaşanan durumla ilgili teknik çalışmaların ivedilikle başlatılacağını ve benzer risklerin önüne geçmek adına sürecin yakından takip edileceğini belirtti.