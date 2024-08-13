Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

Eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

Sakarya'da yaşayan bir kişi, yüzmek için girdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki denizden, eliyle yakaladığı 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı.

Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, serinlemek amacıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Denize giren Hacıoğulları, yanında yüzen bir levrek balığını fark etti.

Bir süre balığı takip eden Hacıoğulları, sonunda balığı eliyle yakalamayı başardı.

Sahile çıkarak yakaladığı balıkla poz veren Hacıoğulları'nın bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.