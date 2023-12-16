Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı

Sakarya'nın Akyazı Pazarköy yolu köy girişinde meydana gelen kazada, Emirhan K., idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipler sevk edildi. Kazada sürücü Emirhan K. ile araçta bulunan Samet S., Abdülkerim T. ve Efe S. yaralandı. Kaza anında araçta sıkışan Efe S. itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.