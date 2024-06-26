Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 21 kişi gözaltında, 39 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 21 kişi gözaltında, 39 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 39 kaçak göçmen de yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Adapazarı, Kaynarca, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12'si Türk ve 1'i Suriye uyruklu toplam 13 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 39 kaçak göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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