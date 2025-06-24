Sakarya'da kahvehanede yangın! Sırrı araştırılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da kahvehanede yangın! Sırrı araştırılıyor

Sakarya Pamukova’da kullanılmayan bir kahvehanede gece çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Kundaklama şüphesiyle başlatılan inceleme sürüyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir süredir kullanılmadığı öğrenilen bir kahvehanede gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Y.'ye ait olduğu öğrenilen ve uzun süredir kapalı olan kahvehane konteynerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Kahvehane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre ekipler, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

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