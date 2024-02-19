Sakarya'da ocakta üretilen her 10 araçtan 7'si dünya yollarına çıktı

Türkiye'nin ihracatında 7.sırada bulunan Sakarya 2024'e 451 milyon dolarlık ihracatla başladı. Kentin ocak ayı ihracatının yüzde 87,3'ünü otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Sakarya, otomotiv ihracatı 394 milyon 585 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği açıkladığı verilerden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de Ocak ayında 112 bin 737 taşıt üretti. Bu araçların 76 bin 710'u yurt dışına gönderildi.

Sakarya'da Ocak ayında 19 bin 90 araç üretildi. Geçen ayda Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya üretilen araçların yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661 aracı ihraç etti. Yapılan değerlendirmeye göre ocakta üretilen 10 araçtan biri ihraç edildi, dünya yollarına çıktı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Sakarya'da geçen ay toplamda 14 bin 840 binek araç, 141 midibüs, 38 otobüs, 47 küçük kamyon, 4 bin 24 traktör üretildi. Toplam sayı 19 bin 90 araca ulaşırken, günde banttan toplam 616 araç indirildi.

Üretim ve ihracatta ilk sırada Toyota yer aldı.TürkTraktör ikincilik sırasına yerleşirken, üçüncü Otokor oldu..

Toyota ürettiği 14 bin 840 otomobilin 13 bin 48'ini, Otokar 226 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 62'sini, TürkTraktör ise 4 bin 24 aracın 1551'ini yurt dışına gönderdi.