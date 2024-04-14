Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir oto galeri, şehir dışından geldikleri belirlenen şahıslar tarafından kurşunlandı. Saldırı esnasında galerinin sahibi yaralanırken, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oto galeride meydana gelen olayda, şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen şahıslar, O.K.’nin oto galerisini kurşunladı.

Saldırı sırasında O.K. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K.’ye ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda, 3 silah ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.

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