Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı

Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oto galeride meydana gelen olayda, şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen şahıslar, O.K.’nin oto galerisini kurşunladı.

Saldırı sırasında O.K. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K.’ye ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda, 3 silah ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.