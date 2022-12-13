Park yeri kavgası kanlı bitti

İHA’nın haberine göre, olay Sakarya’nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi.
Elde edilen bilgilere göre, S.E. ile E.T. arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. yanında bulunan silahla S.E.’yi bacağından yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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