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Silahlı çatışmanın yaşandığı mekanlar mühürleniyor

Sakarya'da 1 kişinin ölümü 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma olayının yaşandığı iki alkollü eğlence mekanı için kapatma kararı alındı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:12
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Sakaryada silahlı çatışmanın yaşandığı eğlence mekanları mühürleniyor

Silahlı çatışmanın yaşandığı mekanlar mühürleniyor
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17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada, 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 6 kişi de yaralanmıştı.

7 tabanca ve 2 tüfeğin de ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.

MÜHÜRLENMESİNE İLİŞKİN YAZI ULAŞTI

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği olaya ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nden Adapazarı Belediyesi’ne her iki mekanın da mühürlenmesine ilişkin gerekli yazının ulaştığı öğrenildi. İki mekana da işletmelerinde bulunan malzemelerini tahliye edebilmeleri için yarın saat 13.30’a kadar süre verildi. (İHA)

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