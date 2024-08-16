Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde ölü bulundu.

Sakarya'da yaşanan bir olayda, Adli Tıp Kurumu'nun Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, kendi evinde ölü olarak bulundu. Serdivan ilçesindeki Beşköprü Mahallesi'nde yer alan konutunda meydana gelen olayda, Bulut'un eşi tarafından vurulmuş halde bulunduğu bildirildi. aw268226-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine intikal eden acil sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, Bulut'un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından, Bulut'a ait bedenin hastane morguna nakledildiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, polis ekiplerinin ilk bulgulara göre intihar ihtimali üzerinde durdukları ifade ediliyor.

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