Sakarya'da şüpheli ölüm!:Rrestoran kamelyasında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Sakarya'da şüpheli ölüm!:Rrestoran kamelyasında ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çalıştığı restoranın kamelyasında bir genç ölü olarak bulundu. Olayın şüpheli bir ölüm olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldı.

Olay, Sapanca ilçesi sahil kenarında bulunan bir restoranın kamelyasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Yıldız isimli genç, kamelyada hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumu fark eden kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YILDIZ’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Oğuz Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı. Şüpheli ölümün nedeni araştırılıyor.

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