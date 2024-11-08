Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ersarı öldü, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Arifiye ilçesi yönüne giden Ali Ersarı idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobille, karşı yönden gelen 32 yaşındaki Ensar Hünkar Cinbat yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Ersarı, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar Hünkar Cinbat ise Arifiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ersarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinbat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da trafik kazası: 1 Ölü

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