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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'da bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:15
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Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde seyir halinde olan sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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