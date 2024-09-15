Sakarya'daki fabrikada yaşanan patlama anı ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde bulunan Oba makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu bölgede patlama yaşandı. Patlamadan sonra yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yaşanan patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ne kadar şiddetli olduğu net bir şekilde görülüyor.

YARALI SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile beraber Hendek Devlet Hastanesi'nde patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalar yapan Özçevik, yaralı sayısının arttığını ifade ederek,"Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı. Rakam biraz yükseldi. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Yaralılardan 3 tanesi itfaiye eri. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe. Biri daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip ediliyor. Hastalarımız ağırlıklı olarak yanık vakaları. Diğer üç hastamızda Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olmayacak şekilde yoğun bakımda tedavi edilmekte. Yaralılardan bir tanesi 12 yaşında bir çocuk. Babasıyla iş yerine gelip patlama esnasında orada olduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. İstanbul'a giden hastamız operasyona alınacak durumu kritik" diye konuştu.

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Bu arada patlamanın yaşandığı silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.