Sakarya'nın 4 ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik 4 ilçede gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Sakarya'nın 4 ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımına yönelik Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

aw065434-02.jpgYapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 namlu yapımında kullanılan presli matkap, nişan tertibatına takılan 10 lazer, 29 fişek, tabanca tamiri ve yapımında kullanılan aparatlar, 92 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 2 buçuk gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

aw065434-03.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Antalya falezlerde kadın cesedi bulundu Gündem
Antalya falezlerde kadın cesedi bulundu
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi Dünya
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi
Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı Gündem
Çorlu’da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı Spor
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe'den Icardi'ye Dzeko'lu gönderme. Penaltı istatistiği dikkat çekti Spor
Fenerbahçe'den Icardi'ye Dzeko'lu gönderme. Penaltı istatistiği dikkat çekti
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı Dünya
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ‘rotasını’ çizdi. Emre Ulaş’tan ‘Atatürk sonrası’ karikatürü Gündem
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ‘rotasını’ çizdi. Emre Ulaş’tan ‘Atatürk sonrası’ karikatürü