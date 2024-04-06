Sakaryaspor 10 kişiyle bayram yaptı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Geçen hafta Şanlıurfa'da 2-0'lık şok bir mağlubiyet alan Sakaryaspor bu sonuçla hem moral buldu hem de play-off yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibinin gollerini Yonathan Del Valle ve Odise Roshi attı.

Sakaryaspor, puanını 50'ye çıkarıp maç fazlasıyla 3.'lük koltuğuna oturdu. Boluspor 43 puanda kaldı.

Maçın 52. dakikasında savunma oyuncusu Erdi Dikmen'in direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla, Sakaryaspor maçı 10 kişi tamamladı.

Sakaryaspor: 2 - Boluspor: 0

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman (Dk. 74 Dimitrov), Murat Cem Akpınar, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Del Valle (Dk. 54 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 74 Oğuz Yıldırım)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 76 Camara), Berk Yıldız (Dk. 61 Tunahan Çiçek), Gigic (Dk. 68 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Diarrassouba (Dk. 46 Nogueira Junior)

Goller: Dk. 3 Del Valle, Dk. 43 Roshi (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Rotman, Dk. 62 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 56 Berk Yıldız, Dk. 61 Onur Ulaş (Boluspor)