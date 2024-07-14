Sakaryaspor transfere doymuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sakaryaspor transfere doymuyor

Sakaryaspor, Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Rayane Aabid'i de kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid’i transfer ederek önemli bir adım attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Rayane Aabid, Sakaryaspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroya dahil edildi. Aabid, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da forma giymişti ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Aabid ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncunun tecrübesi ve yetenekleriyle takımın orta saha hattına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Sakaryaspor yönetimi, transferin hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olmasını diledi.

Yeni transfer Rayane Aabid, Sakaryaspor taraftarları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Aabid’e hoş geldin mesajları ileterek, yeni sezonda başarılar diledi.

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