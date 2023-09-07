Sakaryaspor'dan çifte transfer

Sakaryaspor, Pendikspor'dan Hasan Kılıç ve Eyüpspor'dan Sinan Kurt'u kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Sakaryaspor'dan çifte transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncuları 31 yaşındaki Hasan Kılıç ile 28 yaşındaki Sinan Kurt'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hasan." ifadeleri kullanıldı.

Sakaryaspor'un diğer paylaşımında ise "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." görüşlerine yer verildi.

(AA)

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