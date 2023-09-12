Sakın böyle kulak deldirmeyin. Tehlikesi büyük

Son zamanlarda artan merdiven altı kulak delme işlemleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

KAYNAK: İHA
Sakın böyle kulak deldirmeyin. Tehlikesi büyük

Son yıllarda artan kulak ve kulak kıkırdağı deldirme modası, özellikle kadınların sık tercih ettiği bir şıklık anlayışı haline geldi.

Kulaklarını deldiren vatandaşların yetersiz önlemlere sahip ruhsatsız işletmelerde işlem yaptırması ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

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KULAK DELDİRİRKEN DİKKAT

Son yıllarda artan kulak ve kulak kıkırdağı deldirme modası, özellikle kadınların sık tercih ettiği bir şıklık anlayışı haline geldi.

Kulaklarını deldiren vatandaşların yetersiz önlemlere sahip ruhsatsız işletmelerde işlem yaptırması ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Eskişehir’de takı malzemeleri satışı yapan ve kulak delme işlemi yapan esnaf Merve Basil, vatandaşları güvendikleri yerlerde işlem yaptırmaları konusunda uyardı.

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KIKIRDAK DELDİRMEK DAHA RİSKLİ

Kulak deldirme işlemlerinin göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren Merve Basil, dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle çocuklar konusunda titiz davranılmasının önemini vurgulayan Basil, “Kulak deldirmek için genellikle sprey ve krem kullanılıyor ama biz sprey kullanmıyoruz, çünkü bazı insanların, özellikle de çocukların kulakları hassas oluyor.

Kulak delme işlemleri basit gibi görünse de tecrübe ve dikkat gerektiriyor. İşlemi yapmadan önce krem sürülmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Açılan deliğin enfeksiyon kapmaması için eldiven takılmalı ve steril bir ortamda delme işlemi yapılmalı. Son zamanlarda kıkırdak delme işlemleri de arttı. Kıkırdak tehlikeli bir yer. Kanama ve kırılma ihtimali yüksek, ayrıca çok hassas bir yer olduğu için uyuşturmadan delinmemeli. Çocukların kulak delme işlemi yapılırken çelik küpe, yaklaşık olarak 1 ay sonra da gümüş ya da altın küpe takılmalı. Çünkü çocuklar hassas oluyor” dedi.

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