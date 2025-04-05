Sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın! Güneş ölüm saçıyor

Güneş ışınlarının keyfini çıkarmak ya da bronz bir tene sahip olmak cazip gelse de, uzmanlar ciddi bir uyarıda bulundu.

Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmak ve solaryum kullanmak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, ultraviyole (UV) ışınlarının cilt üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

İşte çarpıcı gerçekler ve uzmanların önerileri...

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak ya da solaryumla bronzlaşmak birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak bu alışkanlıkların bedeli sandığınızdan daha ağır olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl dünya genelinde 3 milyondan fazla cilt kanseri vakası tespit edildiğini bildiriyor. Bu vakaların büyük bir kısmı, UV ışınlarına aşırı maruz kalmayla ilişkilendiriliyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Lawrence E. Gibson, güneşin yoğun olduğu saatler ile solaryumun cilt kanseri riskini artırdığını açıkladı.

GÜNEŞİN YOĞUN SAATLERİ: 10.00-16.00 ARASI TEHLİKE

Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri, UV radyasyonunun en yüksek olduğu zaman dilimi.

Dr. Lawrence E. Gibson, “Bu saatlerde cilt, UVB ve UVA ışınlarına karşı savunmasız kalıyor. DNA hasarı riski bu dönemde zirve yapıyor” dedi.

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Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, öğle saatlerinde 20 dakika korunmasız güneşe maruz kalanlarda cilt hücrelerinde mutasyon riskinin %25 arttığını ortaya koydu.

SOLARYUM: YAPAY TEHLİKE

Solaryum cihazları, bronzlaşma vaadiyle popüler olsa da, uzmanlar bu yöntemin cilt kanseri için “saatli bomba” olduğunu söyledi.

İngiltere’deki Cancer Research UK’den dermatolog Prof. Dr. Julia Newton-Bishop, “Solaryum, yoğun UVA ışınlarıyla cildi bombardımana tutuyor ve melanom riskini %60’a kadar artırıyor” açıklamasını yaptı.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir çalışma, 35 yaşından önce düzenli solaryum kullananlarda cilt kanseri görülme olasılığının %75 daha yüksek olduğunu kanıtladı.

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MELANOM TEHLİKESİ VE BİLİMSEL VERİLER

Cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanom, UV ışınlarının birikimli etkisiyle ortaya çıkıyor. DSÖ’ye göre, her 10 melanom vakasından 9’u güneş veya solaryum kaynaklı.

Araştırmalar, açık tenli bireylerin, çilleri olanların ve ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunanların risk altında olduğunu gösterdi.

Dr. Gibson, “Cilt tipiniz ne olursa olsun, UV ışınları herkesi etkileyebilir. Korunmasız maruziyet, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor” derken, Prof. Dr. Newton-Bishop, “Solaryumun yasaklanması gerektiği artık açık” görüşünü savundu.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, cilt kanseri riskini azaltmak için net öneriler sunuyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının. Çıkmanız gerekiyorsa, SPF 50+ güneş kremi, şapka ve uzun kollu kıyafetler kullanın.

Dr. Gibson ise, “Solaryumu hayatınızdan tamamen çıkarın. Doğal bronzluk için riske değmez” uyarısında bulundu.

Ciltte yeni oluşan benler veya renk değişiklikleri fark edildiğinde bir dermatoloğa başvurulması gerektiği vurgulandı.