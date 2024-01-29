Sakın bu tuzağa düşmeyin. İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı

Mehmet Akif Erdem
Sakın bu tuzağa düşmeyin. İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı
X'te trend topic olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığıyla ilgili İletişim Başkanlığı’ndan hırsızlık uyarısı geldi.

Sosyal medya uygulaması X’te dün 'Profillime Neden Bakıyorsun' trend topic oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından hemen uyarı yaptı.

'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığının kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade eden Değirmenci bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığını söyledi.

Değirmenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dikkat Şuan listede olan “Profillime Neden Bakıyorsun” şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır. Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.

Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine "bilmeden" izin veriyorsunuz.

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