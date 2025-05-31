’Sakin Şehir’ Şavşat’tan kartpostallık görüntüler

Ahşap evler, rengarenk çiçekler ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlar dron ile görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle bilinen Şavşat, yaz aylarında da büyüleyici manzaralarıyla dikkat çekiyor. İlçeye bağlı köylerde bulunan geleneksel ahşap evler, açan çiçeklerle birlikte görsel bir şölen sunarken, yüksek kesimlerdeki yaylalar da doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde yeşilin hâkim olduğu ormanlık alanlar, çiçek tarlaları ve kıvrılarak uzanan köy yolları izleyenleri mest etti. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan Şavşat, sakin yaşam tarzı ve doğal yapısını koruyan nadir ilçeler arasında yer alıyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.