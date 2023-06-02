Uzmanlar doğal bitkilerden elde edilen bitki çaylarının sakinleştirici özelliği göstererek sağlığa pek çok faydası olduğunu söylüyor. Peki, sakinleştirici bitki çayları neler? Hangi bitki çayları strese iyi gelir?

Kaygı ve stresle başa çıkmak için içilen bitki çayları kasılmaları engelleyerek sakinleştirir. İşte tavsiye edilen doğal sakinleştirici bitki çayları…

SAKİNLEŞTİRİCİ BİTKİ ÇAYLARI NELER?

Ruh sağlığına iyi gelen çaylar içerisinde sakinleştirici ve gevşetici maddeler vardır.

Kediotu (Valeriana)

Kediotu bitkisi, uykusuzluğu ve gerginliği azaltmaya yardımcı olan doğal bir sakinleştirici olarak bilinir.

Melisa (Melissa officinalis)

Melisa bitkisi, sakinlik ve rahatlama sağlamak için kullanılan popüler bir bitkidir. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır.

Papatya (Matricaria chamomilla)

Papatya bitkisi, sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Stres, uykusuzluk ve anksiyete semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Lavanta (Lavandula)

Lavanta bitkisi, rahatlama ve sakinleştirme amaçlı kullanılan popüler bir bitkidir. Lavanta yağı veya çayı, stresi azaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir.

Adaçayı (Salvia officinalis)

Adaçayı, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi olan bir bitkidir. Zihni sakinleştirebilir ve odaklanmayı artırabilir.

Ashwagandha (Withania somnifera)

Ashwagandha bitkisi, geleneksel Hint tıbbında yaygın olarak kullanılan bir adaptojendir. Stresi azaltmaya ve sakinlik sağlamaya yardımcı olabilir.

Rezene (Foeniculum vulgare)

Rezene, sindirim sistemini rahatlatıcı ve sakinleştirici etkilere sahip bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde sakinlik sağlayabilir.