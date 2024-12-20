Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! Torunları harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! Torunları harekete geçti

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle büyük ilgi gören yeni dizi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, kısa sürede gündeme oturdu. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ailesi, dizinin yapımcılarının kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarından gelen ilk tepkilerle karşılaştı.

78.webp

HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURULMADI

Aile, yapımcılarla herhangi bir iletişim kurulmadığını ve izin alınmadığını ifade ederek, konunun dedelerinin manevi mirası açısından son derece hassas olduğunu vurguladı.

Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) torunları olan Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı olarak, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi hakkında bir açıklama yapma gereği duyduk.

u-001.webp

“SON DERECE HASSAS BİR KONU”

Aile üyeleri, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları olarak, şu açıklamayı yaptı: “Dizi ile ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Söz konusu dizinin yapımcıları bizlerle hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve izin almamıştır.

y6.webp

Bu durum, hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi mirası için son derece hassastır. Hukuki süreci, avukatımız Aydın Kurban aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Basın ve sosyal medyada, dizinin yapımcısının bizden izin alıp almadığı konusunda çok sayıda soru alıyoruz, bu yüzden dedemizin değerli okurlarına bu açıklamayı yapmayı bir sorumluluk olarak gördük. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”

Son Haberler
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis hakkında flaş gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2024 AUZEF final sınavı ne zaman?
AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı
Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı