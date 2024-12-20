Şakir Paşa Ailesi dizisinde ikinci kriz! Torunları harekete geçti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarından gelen ilk tepkilerle karşılaştı.

HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURULMADI

Aile, yapımcılarla herhangi bir iletişim kurulmadığını ve izin alınmadığını ifade ederek, konunun dedelerinin manevi mirası açısından son derece hassas olduğunu vurguladı.

Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) torunları olan Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı olarak, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi hakkında bir açıklama yapma gereği duyduk.

“SON DERECE HASSAS BİR KONU”

Aile üyeleri, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları olarak, şu açıklamayı yaptı: “Dizi ile ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Söz konusu dizinin yapımcıları bizlerle hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve izin almamıştır.

Bu durum, hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi mirası için son derece hassastır. Hukuki süreci, avukatımız Aydın Kurban aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Basın ve sosyal medyada, dizinin yapımcısının bizden izin alıp almadığı konusunda çok sayıda soru alıyoruz, bu yüzden dedemizin değerli okurlarına bu açıklamayı yapmayı bir sorumluluk olarak gördük. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”