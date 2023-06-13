Sakız ağacı neye iyi geliyor?

Diş etlerini temizleyen sakız ağacının faydaları dikkat çekti. Sakız ağacıyla ilgili detaylar haberimizde…

Sakız ağacı neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sakız ağacının faydaları dikkat çekti.

SAKIZ AĞACI NEDİR?

Antep fıstığıgiller familyasından; Akdeniz kıyılarında yetişen, 4 m kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı renklidir.

Meyvesi ufak, yuvarlak ve sivri uçludur. Başlangıçta kırmızı renkli iken sonradan siyaha dönüşür. Dal ve gövdesinden sakız elde edilir.

SAKIZ AĞACININ FAYDALARI

- Midenin düzenli çalışmasını sağlar.

-Tükürük salgılanmasını artırır.-Çene kaslarını güçlendirir.

-Diş etlerini temizler.

-Nefesin ferah olmasını sağlar. Ağız kokusunu giderir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bu sakızdan bir miktar alınarak dövülüp bala katılıp yenilir. Sakız olarak da çiğnenir.

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