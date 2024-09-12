Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı?

Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı?
Düzenleme: Hatice Özen

Sakız çiğnemek, yüzyıllardır süregelen bir alışkanlık. Kimi stres atmanın bir yolu olarak görürken, kimileri ise ağız sağlığını korumak için tercih ediyor. Peki, Sakız çiğnemek kalori yakar mı? İşte detaylar...

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 1

Sakız çiğneme geleneği, Antik Yunan’a kadar uzanır. Yunanlılar, sakız ağacının (Pistacia lentiscus) reçinesini çiğnerlerdi. Daha sonra "chicle" olarak bilinen bu madde, Manilkara zapota ağacından elde edilip pişirilerek kurutuldu.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 2

1848 yılında John B. Curtis, ladin ağacı reçinesini kullanarak ilk ticari sakızı ABD’de üretti. 1871'de Thomas Adams, endüstriyel sakız üretimine "chicle" reçinesi ile başladı.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 3

William Wrigley ise sakız sektörünün lider isimlerinden biri haline geldi ve II. Dünya Savaşı sırasında sakız, Amerikan askerleri arasında oldukça popüler oldu.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 4

SAKIZ ÇİĞNEMEK KALORİ YAKAR MI?

Sakız çiğnemenin, çene kaslarını çalıştırarak enerji harcattığı ve metabolizmayı hafifçe artırdığı biliniyor.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 5

Araştırmalar, bir saatlik sakız çiğnemenin yaklaşık 11 kalori yaktığını ortaya koyuyor. Ancak bu miktar, tek başına kilo kaybı için yeterli değil.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 6

Sakız çiğnemek, sadece diyet yaparken açlık hissini azaltma ve atıştırma ihtiyacını düşürme gibi faydalar sağlayabilir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 7

Bir çalışmada, yemek sonrası 30 dakika boyunca şekersiz sakız çiğneyen katılımcılar, çiğnemeyenlere göre daha tok hissetmiş ve öğünler arasında daha az kalori tüketmişlerdir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 8

Kahvaltı ve öğle yemeği arasında sakız çiğneyenlerin, öğle yemeğinde yaklaşık 68 kalori daha az tükettiği bulunmuştur.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 9

Ayrıca, sakız çiğneyenlerin metabolizmalarının yüzde 3-5 oranında hızlandığı da kaydedilmiştir. Ancak sakız çiğnemenin uzun vadeli kilo kaybı üzerindeki etkileri halen belirsizdir

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 10

SAKIZ ÇİĞNEMENİN DİŞ SAĞLIĞINA ETKİSİ:

Özellikle şekersiz sakız çiğnemek, diş sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir:

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 11

Tükürük Üretimini Artırır: Sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırarak ağızdaki asitleri nötralize eder ve diş çürüklerini önler.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 12

Plak Oluşumunu Azaltır: Şekersiz sakız, bakterilerin dişlere yapışmasını zorlaştırarak plak oluşumunu engeller.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 13

Kötü Nefesi Azaltır: Sakız, ağız kokusunu geçici olarak azaltabilir ve ağızdaki bakterileri temizleyebilir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 14

Ancak şekerli sakızlar, diş çürüklerine neden olabilir ve uzun süreli sakız çiğnemek çene problemlerine yol açabilir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 15

American Dental Association (ADA), düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı ile birlikte şekersiz sakız çiğnemenin diş çürüklerini azaltabileceğini belirtmektedir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 16

Oral-B ise sakız çiğnemenin ağız sağlığını desteklediğini, ancak diş fırçalamanın yerini alamayacağını vurgulamaktadır.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 17

Sonuç olarak, sakız çiğnemenin hem kalori yakımı hem de diş sağlığı üzerindeki etkileri faydalı olabilir, ancak dengeli bir diyet ve doğru ağız bakımı ile desteklenmesi önemlidir.

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Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı? 30
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