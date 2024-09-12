Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı?

Sakız çiğneme geleneği, Antik Yunan’a kadar uzanır. Yunanlılar, sakız ağacının (Pistacia lentiscus) reçinesini çiğnerlerdi. Daha sonra "chicle" olarak bilinen bu madde, Manilkara zapota ağacından elde edilip pişirilerek kurutuldu.
1848 yılında John B. Curtis, ladin ağacı reçinesini kullanarak ilk ticari sakızı ABD’de üretti. 1871'de Thomas Adams, endüstriyel sakız üretimine "chicle" reçinesi ile başladı.
William Wrigley ise sakız sektörünün lider isimlerinden biri haline geldi ve II. Dünya Savaşı sırasında sakız, Amerikan askerleri arasında oldukça popüler oldu.
SAKIZ ÇİĞNEMEK KALORİ YAKAR MI?
Sakız çiğnemenin, çene kaslarını çalıştırarak enerji harcattığı ve metabolizmayı hafifçe artırdığı biliniyor.
Araştırmalar, bir saatlik sakız çiğnemenin yaklaşık 11 kalori yaktığını ortaya koyuyor. Ancak bu miktar, tek başına kilo kaybı için yeterli değil.
Sakız çiğnemek, sadece diyet yaparken açlık hissini azaltma ve atıştırma ihtiyacını düşürme gibi faydalar sağlayabilir.
Bir çalışmada, yemek sonrası 30 dakika boyunca şekersiz sakız çiğneyen katılımcılar, çiğnemeyenlere göre daha tok hissetmiş ve öğünler arasında daha az kalori tüketmişlerdir.
Kahvaltı ve öğle yemeği arasında sakız çiğneyenlerin, öğle yemeğinde yaklaşık 68 kalori daha az tükettiği bulunmuştur.
Ayrıca, sakız çiğneyenlerin metabolizmalarının yüzde 3-5 oranında hızlandığı da kaydedilmiştir. Ancak sakız çiğnemenin uzun vadeli kilo kaybı üzerindeki etkileri halen belirsizdir
SAKIZ ÇİĞNEMENİN DİŞ SAĞLIĞINA ETKİSİ:
Özellikle şekersiz sakız çiğnemek, diş sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir:
Tükürük Üretimini Artırır: Sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırarak ağızdaki asitleri nötralize eder ve diş çürüklerini önler.
Plak Oluşumunu Azaltır: Şekersiz sakız, bakterilerin dişlere yapışmasını zorlaştırarak plak oluşumunu engeller.
Kötü Nefesi Azaltır: Sakız, ağız kokusunu geçici olarak azaltabilir ve ağızdaki bakterileri temizleyebilir.
Ancak şekerli sakızlar, diş çürüklerine neden olabilir ve uzun süreli sakız çiğnemek çene problemlerine yol açabilir.
American Dental Association (ADA), düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı ile birlikte şekersiz sakız çiğnemenin diş çürüklerini azaltabileceğini belirtmektedir.
Oral-B ise sakız çiğnemenin ağız sağlığını desteklediğini, ancak diş fırçalamanın yerini alamayacağını vurgulamaktadır.
Sonuç olarak, sakız çiğnemenin hem kalori yakımı hem de diş sağlığı üzerindeki etkileri faydalı olabilir, ancak dengeli bir diyet ve doğru ağız bakımı ile desteklenmesi önemlidir.