Şakkadanak Necmettin'den Saray'a zalim öneri. Ancak bir kalpsiz bunu önerirdi

Yıllar önce TL'nin değer kazanması için "10 milyar doları şakkadanak satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım” diyen ve canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile tartıştığı bu anlardan sonra 'Şakkadanak Necmettin' olarak hafızalara kazınan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP'nin büyük kayıplar verdiği İstanbul, Ankara ve İzmir için çok tartışılacak bir öneride bulundu.

"HÜKÜMETİN YERİNDE OLSAM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMAM"

Sosyal medya hesabından kalpsiz açıklamalarda bulunan ve Saray'a önerilerde bulunan Şakkadanak Necmettin, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem. Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler. Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın." ifadelerini kullandı.

İktidarın yaptığı hizmetlerin nereden geldiğini unutan Necmettin Batırel'in Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapıyor olmasına rağmen yaptığı paylaşımda "Madem ki" ifadesini yanlış yazdığı detayı ise gözlerden kaçmadı.