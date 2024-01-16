Çarşamba akşamları yayınlanan Sakla Beni dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni dizisinde başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel'in ve Asuda Kelebek paylaşıyor. Peki, Sakla Beni 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

SAKLA BENİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla Beni dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni 12. bölümü 16 Ocak Perşembe günü yani bu akşam STAR TV’de izleyiciyle buluşacak.

SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

"Sakla Beni" adlı dizi, Naz ve İncila'nın çocukluk yıllarına dayanan dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor.

Naz'ın nişanlısı Mete, İncila'ya karşı derin bir duygu karmaşası içindedir ve bu duyguların etkisiyle, ilişkilerinde Naz'a karşı bir tür ihanetin kapılarını aralar. Ancak, Mete'nin İncila'ya olan hisleri, pes etme niyetinden oldukça uzaktır.