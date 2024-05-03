Sakla samanı gelir zamanı atasözünün anlamı nedir?

Sakla samanı gelir zamanı atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir şeyin sonuçlarını az-çok ön görerek hazırlıklı olmanın ve gereksiz görünen şeyleri dahi saklamanın, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek durumlar için önemli olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Zamanın önemli bir değeri olduğunu vurgularken kişilerin, gereksiz görünen şeyleri bile saklayarak gelecekte ihtiyaç duyacakları zamanı düşünmeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak amacıyla kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"3 yıl önce bu montu çok ucuz diye almış sonra beğenmeyip dolabın kenarına atmıştım bak bugün ilaç gibi geldi, sakla zamanı gelir zamanı."