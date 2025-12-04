Asayiş ve Narkotik Şube ekipleri, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi’ndeki bir evde kenevir üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, Saksılarda ekili 94 kök Hint keneviri, 2 kilogram kurutulmuş esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Samet E. ve kardeşi Semih E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samet E. “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Semih E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.