Emniyet’in 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, uyuşturucu kaynaklı ölümler dehşet verici boyutta arttı. 2022'de 246 olarak kaydedilen madde bağlantılı ölüm sayısı 2024’te 427'ye ulaştı! Ölenlerin yaş ortalaması 34,7! Uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybedenlerin 160'ı 30 yaşın altında...

2024 kayıtlarına göre 427 uyuşturucu madde sebebiyle hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin 204'ünün bonzai, 142'sinin metamfetamin, 97'sinin Ecstasy, 35'inin eroin kullandığı tespit edildi.

Yetkililer bonzainin düşük maliyeti ve kolay erişilebilir olduğunu ifade ederek ebeveynleri ve gençleri sık sık uyarıyor. Sentetik kannabinoidlerin 300’ün üzerinde kimyasal çeşidi olduğunu ifade eden yetkililer bu tarz uyuşturucu maddelerin Çin’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğunu ifade ederek ölümcül tehlikelerine dikkat çekliyor.

Rapor, yeni nesil uyuşturucu maddelerin gençler arasında hızla yayıldığını ve bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.