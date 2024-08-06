Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüntülendi

Kaynak: AA
Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüntülendi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresindeki ormanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen kızıl geyiklerin ilk yavrusu tespit edildi.

DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Burdur'un Salda mevkisinde çekilen yavru kızıl geyiğin fotoğrafı paylaşıldı.

Ayrıca, yavrunun annesiyle birlikte görüntüsü de paylaşılarak doğal yaşam alanlarındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında, Salda Gölü çevresindeki ormanlık alana 23 kızıl geyik salınmıştı.

Bu proje, bölgedeki ekosistemin desteklenmesi ve türlerin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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