Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüntülendi

DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Burdur'un Salda mevkisinde çekilen yavru kızıl geyiğin fotoğrafı paylaşıldı.

Ayrıca, yavrunun annesiyle birlikte görüntüsü de paylaşılarak doğal yaşam alanlarındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında, Salda Gölü çevresindeki ormanlık alana 23 kızıl geyik salınmıştı.

Bu proje, bölgedeki ekosistemin desteklenmesi ve türlerin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.