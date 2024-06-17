Salda Gölü mü Konyaaltı plajı mı belli değil. Doğa harikasına ikinci hançer

"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü'nün batı kesimine asfalt döküldüğü görülürken, bu bayram da ziyaretçi kısıtlamasına uyulmadığı ve çoluk çocuk demeden göle giren tatilciler olduğu görüntülendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla haklı olarak "Türkiye'nin Maldivleri" ismini alan Salda Gölü Kurban Bayramın'nda binlerce ziyaretçinin istilasına uğradı.

Salda Gölü'nün etrafında ulaşımının elektrikli araçlarla sağlanması planlanırken ziyaretçilerin sanki Antalya'nın herhangi bir plajında gibiymiş kimi kumsala yayılması tepki çekti.

Jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero kraterine benzeyen, NASA'nın da Mars misyonu çalışmalarında tanıttığı Salda Gölü'nü ziyarete gelenler gölü sadece görmekle kalmadı şezlonglarını ve çadırlarını sahil boyunca sıraladı. Gölün hiçbir sahilinde ise konulan ziyaretçi sayısı kısıtlamasına ise kimsenin uymadığı görüldü.

Bu görüntülerini içine sindiremeyenlerin paylaştığı görüntüler ise doğa tutkunlarını çileden çıkardı.

SENEYE BU ZAMANLAR BEYAZ KUMLARI BULAMAYABİLİRİZ

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmındaki kumsalına araç ve ziyaretçi girişine yasak uygulanıyor. Bu bölgeye ziyaretçiler ise normal şartlarda elektrikli araçlarla sayılı kişi taşınıyor. Ancak bugün çekilen görüntüler adeta Antalya plajlarını andırıyor. Kumsalın etrafına kimsenin girmesin diye konulan tahta çitlere ise kimse dikkat etmiyor.

DÖKÜLEN SİYAH ASFALT, KUMLARA KARIŞACAK

Yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Salda Gölü'nün etrafına ulaşımı kolaylaştırmak için bayram öncesi acele ile asfalt döküldüğün ortayı çıkması ise gölün korunmasını imkansız hale getirdi.

Bembeyaz kumlara sahip Salda'da dökülen simsiyah asfalt gözleri kanatırken Bilim danışmanı Dr. Erol Kesici ise dökülen asfaltın kanserojen içerikli olduğunu ve yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyazlık veren canlılığı öldüreceğini söyledi.