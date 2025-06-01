Salda Gölü’nde "Doğa Festivali" yapıldı

Burdur Valiliği tarafından Doğa Festivali’nin (DoğaFest) finali, Salda Gölü’nde düzenlendi. Doğa ile sporu buluşturan etkinlikte triatlon başta olmak üzere oryantring, uçurtma yarışı ve plaj voleybolu gibi birçok spor dalında yarışmalar yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerde hem sporcular hem de izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

DoğaFest’in en ilgi çeken bölümü olan triatlon yarışında sporcular önce Salda Gölü’nün serin sularında yüzdü, ardından 12 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamladı. son olarak 3 kilometre koşarak bitiş çizgisine ulaştı. Aynı saatlerde Salda Gölü Halk Plajı’nda ise oryantring, uçurtma yarışı ve plaj voleybolu müsabakaları düzenlendi.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından takdim edildi. Törenin ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlenerek festivali coşkuyla noktaladı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, DoğaFest’in üçüncü gününde Salda Gölü’nde düzenlenen etkinliklerin hem çevresel duyarlılığı artırmayı hem de sporu teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salda da artık bizim hem çevre timlerimiz hem de özellikle güvenlik açısından atlı timlerimiz, jandarmamız da devrede. Dolayısıyla biz herkesi hep söylediğimiz gibi, 3 gündür tekrar ettiğimiz gibi gönül rotasında Burdur'da buluşmaya davet ediyoruz ve Burdur'a bekliyoruz. Burdur'un hakikaten saklı kalmış, saklanmış bu güzel özelliklerini, cennet mekanı, güzelliklerini de görmeye herkesi bekliyoruz."