Soğuk kış günlerinin sevilen içeceklerinden salep yapımı sanılanın aksine kolay. Toz salep ve sütle evinizde kolayca salep hazırlayabilirsiniz. Peki, salep nasıl yapılır? Salep tarifi için malzemeler neler?
İşte salep tarifi…
SALEP TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 5 su bardağı soğuk süt
- 1 yemek kaşığı toz salep
- 1 çay bardağı toz şeker
- Tarçın (üstüne)
SALEP NASIL YAPILIR?
Bir tencereye 5 su bardağı sütü ekleyin.
Üzerine 1 yemek kaşığı toz salebi ilave edin.
İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için toz şeker ekleyebilirsiniz.
Ocağın altını orta ateşe açın ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak sütü kaynatın.
Süt kaynadığında ve salep kokusu ortaya çıktığında, tencereyi ocaktan alın.
Sıcak salep karışımını bardaklara paylaştırın.
Bardakların üzerine toz tarçın serperek servis edebilirsiniz.
Bu basit tarifle, evinizde marketten alabileceğiniz toz salep kullanarak sıcak ve lezzetli bir salep içeceği hazırlayabilirsiniz. Tarife kişisel dokunuşlar ekleyerek, kendi damak zevkinize uygun bir salep içeceği elde edebilirsiniz.