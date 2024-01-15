Salep nasıl yapılır? Salep tarifi için malzemeler neler?

Kış aylarının sevilen içeceklerinden salep her yaştan için sevilen bir içecek. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak sıcacık bir salep yapmak sanılanın aksine çok kolay. Peki, salep nasıl yapılır? Salep tarifi için malzemeler neler?