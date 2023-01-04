Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi buldu

Hastalığa yakalanmadan önce önlem alınması gerektiğini belirten Diyetisyen Kübra Akın, hastalıktan önce bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akın şu sözleri kullandı:

“Bizler bağışıklığımızı güçlü tutarsak hem hastalıklara yakalanmaktan korunmuş oluruz hem de yakalansak bile çok daha hafif geçirmiş oluruz. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendirmek için bazı besinler bizim için çok kıymetliler. Özellikle bunların başında kemik suları geliyor. İlikli kemik suları bizim için çok kıymetli çünkü hem bağırsak duvarlarını onarıyor, bakterilerin, virüslerin bağırsaklardan vücuda karışmasını engelliyor hem de içeride çok ciddi glütatyon oranları ile yine bağışıklık hücrelerimizi destekliyor. İlikli kemik sularını nasıl tüketebiliriz. En az 8 saat düdüklü tencerede pişirilsin istiyoruz. Bunun dışında kemik suyunu dondurup peyderpey kullanabiliriz. Direkt içebiliriz, çorbalara katabiliriz, yemeklere katabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz”

“100 GRAM SUMAK BİR GÜN İÇERİSİNDEKİ ANTİOKSİDAN İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLİYOR”

Sumağın bağışıklık sistemi için çok değerli olduğunu ancak kıymetinin çok fazla bilinmediğini belirten diyetisyen Akın şunları belirtti:

“Sadece 100 gram sumak bile bir gün içerisindeki antioksidan ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Tabii sumağı tek başına çok tüketemiyoruz ama sumak suyunu yemeklere kullanabiliriz. Ya da çıkardığımız ilikli kemik sularına sumak ekleyerek tüketebiliriz. Bu bizim için çok kıymetli olur. Yani çifte etki yapmış oluruz. Onun dışında yine soğan, sarımsak yine çok kıymet verdiğimiz ve bize çok faydası olan gıdalardan, besinlerden. Bunun dışında yine bağışıklığımızı güçlendiren gıdaların başında turşu ve fermente yiyecekler ve elma sirkesi geliyor. Elma sirkesi için şu uyarıda bulunmak istiyorum. Elma sirkesini kullanırken insanlar maalesef aç karna tüketiyorlar. Aç karna tüketince de mideye zarar verebiliyor. O yüzden bunu kullanırken faydasından çok zarar görmeyelim diye yemeklerden önce suyumuza koyup içebiliriz. Salatamıza ilave edebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Bunların dışında zencefil, zerdeçal yine bağışıklığımıza çok ciddi etkisi olan besinlerden. Bunlarla çayımızı demleyebiliriz. Baharat olarak çorbalarda yiyeceklerimizde kullanabiliriz. Bu şekilde çeşitlendirebiliriz. Şu an bizim için en kıymetli olan ve beslenmemizde bulundurmamız gereken gıdalar bunlar. Bunlara dikkat edip yine düzenli ve dengeli beslenirsek vitaminlerimizi, minrallerimizi dengeli bir şekilde almaya çalışırsak meyve ve sebzeleri zamanına göre çeşitli ve renkli bir şekilde tüketebilirsek bol su içersek bağışıklığımızı ciddi ölçüde yükseltmiş olacağız”

Özellikle salgın hastalıklardan dolayı bitkisel besinlere rağbetin olduğunu ve satışlarının arttığını belirten aktar Ekrem Mutlu ise, “Bu aralar bir salgın var herhalde. Çünkü hastaneler doldu yer yok. İnsanlar hastanede sıra almak için kuyruğa da giremiyor. Dolayısıyla bitkisel besinlere başvuruyorlar. Mesela zencefil, zerdeçal gibi doğal şeyleri kaynatıp içiyorlar, soğuk algınlığına iyi de geliyor” şeklinde konuştu.