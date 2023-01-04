4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi buldu

Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi buldu

Batman’da son zamanlarda artan salgın hastalıklardan etkilenen vatandaşlara uyarıda bulunan diyetisyenler, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin kullanımının önemli olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise bağışıklık sistemini arttırıcı besinler için aktarlara akın ettiği görüldü.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:45
Takip Et

Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi buldu

Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi buldu
+
Aa
-

Hastalığa yakalanmadan önce önlem alınması gerektiğini belirten Diyetisyen Kübra Akın, hastalıktan önce bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akın şu sözleri kullandı:

“Bizler bağışıklığımızı güçlü tutarsak hem hastalıklara yakalanmaktan korunmuş oluruz hem de yakalansak bile çok daha hafif geçirmiş oluruz. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendirmek için bazı besinler bizim için çok kıymetliler. Özellikle bunların başında kemik suları geliyor. İlikli kemik suları bizim için çok kıymetli çünkü hem bağırsak duvarlarını onarıyor, bakterilerin, virüslerin bağırsaklardan vücuda karışmasını engelliyor hem de içeride çok ciddi glütatyon oranları ile yine bağışıklık hücrelerimizi destekliyor. İlikli kemik sularını nasıl tüketebiliriz. En az 8 saat düdüklü tencerede pişirilsin istiyoruz. Bunun dışında kemik suyunu dondurup peyderpey kullanabiliriz. Direkt içebiliriz, çorbalara katabiliriz, yemeklere katabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz”

“100 GRAM SUMAK BİR GÜN İÇERİSİNDEKİ ANTİOKSİDAN İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLİYOR”

Sumağın bağışıklık sistemi için çok değerli olduğunu ancak kıymetinin çok fazla bilinmediğini belirten diyetisyen Akın şunları belirtti:

“Sadece 100 gram sumak bile bir gün içerisindeki antioksidan ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Tabii sumağı tek başına çok tüketemiyoruz ama sumak suyunu yemeklere kullanabiliriz. Ya da çıkardığımız ilikli kemik sularına sumak ekleyerek tüketebiliriz. Bu bizim için çok kıymetli olur. Yani çifte etki yapmış oluruz. Onun dışında yine soğan, sarımsak yine çok kıymet verdiğimiz ve bize çok faydası olan gıdalardan, besinlerden. Bunun dışında yine bağışıklığımızı güçlendiren gıdaların başında turşu ve fermente yiyecekler ve elma sirkesi geliyor. Elma sirkesi için şu uyarıda bulunmak istiyorum. Elma sirkesini kullanırken insanlar maalesef aç karna tüketiyorlar. Aç karna tüketince de mideye zarar verebiliyor. O yüzden bunu kullanırken faydasından çok zarar görmeyelim diye yemeklerden önce suyumuza koyup içebiliriz. Salatamıza ilave edebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Bunların dışında zencefil, zerdeçal yine bağışıklığımıza çok ciddi etkisi olan besinlerden. Bunlarla çayımızı demleyebiliriz. Baharat olarak çorbalarda yiyeceklerimizde kullanabiliriz. Bu şekilde çeşitlendirebiliriz. Şu an bizim için en kıymetli olan ve beslenmemizde bulundurmamız gereken gıdalar bunlar. Bunlara dikkat edip yine düzenli ve dengeli beslenirsek vitaminlerimizi, minrallerimizi dengeli bir şekilde almaya çalışırsak meyve ve sebzeleri zamanına göre çeşitli ve renkli bir şekilde tüketebilirsek bol su içersek bağışıklığımızı ciddi ölçüde yükseltmiş olacağız”

Özellikle salgın hastalıklardan dolayı bitkisel besinlere rağbetin olduğunu ve satışlarının arttığını belirten aktar Ekrem Mutlu ise, “Bu aralar bir salgın var herhalde. Çünkü hastaneler doldu yer yok. İnsanlar hastanede sıra almak için kuyruğa da giremiyor. Dolayısıyla bitkisel besinlere başvuruyorlar. Mesela zencefil, zerdeçal gibi doğal şeyleri kaynatıp içiyorlar, soğuk algınlığına iyi de geliyor” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
1
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
2
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
5
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.