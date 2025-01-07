Salgın kapıya dayandı! Bir haftada 4 kişi hayatını kaybetti

Yeni yıl sonrası grip vakalarındaki artış, Avrupa'da sağlık sistemini zor durumda bırakıyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Romanya'da grip nedeniyle artan vakalar büyük bir endişe yaratırken, Türkiye’de ise hastanelerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvurular arttı. Uzmanlar ayrıca Norovirüs salgınına karşı da uyarılarda bulunuyor.

İSHAL VE KUSMA SEBEBİ

Biruni Üniversitesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, norovirüsün oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu belirtti. Norovirüs, mide ve bağırsak iltihaplarına yol açarak akut gastroenterite neden olur. "Mide gribi" veya "mide böceği" olarak da adlandırılabilir, ancak grip ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Bu virüs, çoğunlukla 1 ila 3 gün içinde iyileşme sağlasa da, virüsü yaymaya devam edebilirsiniz. Norovirüsün birçok farklı türü bulunduğu için insanlar birkaç kez bu hastalığı geçirebilir. Semptomlar arasında ishal, kusma, mide bulantısı, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları bulunur. Norovirüs, son derece hızlı bir şekilde yayılabilir ve bu nedenle kişisel hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerekir.

NOROVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, norovirüsün yayılmasını engellemek için şu önlemleri öneriyor:

"Ellerinizi sık sık ve doğru şekilde yıkayın, kabuklu deniz hayvanlarını iyice pişirin, meyve ve sebzeleri temizleyin. Kirlenmiş yüzeyleri dezenfekte edin ve çamaşırları sıcak suda yıkayın. Unutmayın, norovirüs için özel bir tedavi bulunmuyor ve antibiyotikler bu virüse karşı etkili değildir."

GRİP AŞISI ÖNERİSİ

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Demir, grip pandemisi olmadığını belirterek, "Bu dönemde grip vakalarının artışını bekliyorduk. Mevsimsel grip, özellikle 6 yaş altı çocuklar ve yaşlılar için ciddi olabilir.

Ancak grip, aşıyla önlenebilen bir hastalıktır ve güvenle uygulanabilir" dedi. Dr. Demir, çocukların okullarda bulaşıcıyı engellemek için hastalandıklarında okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. Aşılı bireylerin grip komplikasyonlarına karşı daha korunmuş olduğunu belirten uzman, aşıyı önerdi.

AVRUPA’DA ALARM

Avrupa’da grip vakalarındaki artış, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinlerde etkili oluyor. Fransa ve İspanya'da hastaneler, influenza B'nin etkisiyle artan başvuruları raporluyor. Fransa'da doktorlar, "Bu kadar büyük bir salgın görmedik" diyerek endişelerini dile getiriyor. Uzmanlar, "Ağır vakaların çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu" belirterek grip aşılarının önemine dikkat çekiyor. İspanya'da ise özellikle Katalonya ve Valensiya bölgeleri, grip vakalarının yoğun olduğu alanlar arasında yer alıyor.